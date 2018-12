Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Welpjes Blijdorp mochten voor het eerst 'buitenspelen' De welpjes mochten eindelijk buitenspelen - Beeld: Diergaarde Blijdorp

Het was koud en het gras was nog nat, maar daar trokken de drie Aziatische leeuwenwelpjes zich niets van aan. Voor het eerst mochten de dieren die in augustus in Blijdorp geboren werden, 'buitenspelen'.

Een beetje onwennig, maar wel nieuwsgierig stapten ze dinsdag de frisse lucht in. Eenmaal buiten was er geen houden meer aan. Rennend en spelend ontdekten ze in een rap tempo het hele gebied. Deze week beschikken de welpjes en moeder Lalana over het binnen- en buitenverblijf. Daarna wordt er gestart met de introductie aan de rest van de familie. De geboorte van de dieren was heel belangrijk voor het Europese fokprogramma en het voortbestaan van deze bedreigde diersoort. In het wild komen Aziatische leeuwen alleen nog voor in het Gir Forest, een beschermd gebied in Noordwest-India. Daar leven ongeveer zeshonderd van deze dieren. Aziatische leeuwen worden ernstig bedreigd. De leeuwen in Blijdorp maken deel uit van een reservepopulatie om de risico’s te spreiden en uitsterven te voorkomen.