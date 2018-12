Onderzoek ontplofte auto België leidt naar moord in Rotterdam

Onbekenden hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een aanslag gepleegd op een auto in het Belgische Deurne, vlakbij Antwerpen. Het gaat om de auto van de zus van de Belgische drugscrimineel Samir el B, zo schrijft de Gazet van Antwerpen.

De Belg werd eind 2017 in de Socratesstraat in Rotterdam neergeschoten , een dag later overleed hij. Een compositietekening van de dader is in Opsporing verzocht getoond.

De auto die ontploft is, is een Volkswagen Polo. De hulpdiensten werden gebeld door omwonenden die een harde knal hoorden. Het onderzoek werd overgenomen door de federale gerechtelijke politie, toen bleek dat de aanslag aan het drugscircuit gelieerd was.