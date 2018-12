Rennersveld Wooning Zesdaagse van Rotterdam compleet

Het deelnemersveld van Wooning Zesdaagse van Rotterdam is bekend. Ramon Sinkeldam heeft met Roy Pieters een partner gevonden voor dit wielerevenement. Ook is er een team van 'Best-of-Europe' dat de Nederlandse sprinttrein gaat uitdagen in de GPN/Provato Sprint Cup.

Het gaat om de Duitser Maximilian Levy, Tomas Bábek uit Tsjechië, de Belg Ayrton de Pauw en landgenoot Theo Bos. Wedstrijdleiders Michael Zijlaard en Peter Schep hebben lang over het team van 'Best of Europe' nagedacht. "Hierbij speelt ervaring een belangrijke rol", legt Schep uit.

Levy en Bos zijn meervoudig wereldkampioenen en Bábek won al eens het EK keirin. Schep: "De enige rookie in het gezelschap is De Pauw, maar dat is een jongen voor de toekomst met veel potentie, die wij in ons evenement graag de kans geven om zich te meten met de absolute top."

De Zesdaagse is van 3 tot en met 8 januari in Rotterdam Ahoy.