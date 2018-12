Deel dit artikel:













Erwin Koeman voorlopig trainer van Fenerbahçe Erwin Koeman (archieffoto)

Erwin Koeman blijft de komende tijd de hoofdtrainer van het Turkse Fenerbahçe. De oud-coach van Feyenoord is ruim een maand interim-trainer bij de club uit Istanbul, na het ontslag van Phillip Cocu. "We zeggen hetzelfde als we eerder zeiden: er verandert niets", stelt Fenerbahçe over de positie van de coach in een verklaring op de website.

Koeman verwachtte eerder nog snel zijn positie als hoofdcoach te verliezen. Ik geloof niet dat het tot de jaarwisseling zal duren. Dat kan ik me niet voorstellen'', aldus Koeman. Onder zijn leiding werden twee overwinningen geboekt, speelde Fenerbahçe driemaal gelijk en gingen de Turken één keer onderuit. Afgelopen zomer werd Koeman assistent-trainer van Cocu, die vanwege tegenvallende resultaten werd ontslagen.