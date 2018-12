Deel dit artikel:













TERUGLUISTEREN: Luis Tavares te gast in Rijnmond Nu op Radio Rijnmond Een staredown tussen Ronald van Oudheusden en Luis Tavares

Luis Tavares maakt zich op voor zijn gevecht van aanstaande zaterdag in Rotterdam Ahoy tijdens GLORY. De Rotterdamse kickbokser komt dan in actie tegen Artur Gorlov uit Letland. Hij was daarom woensdagavond te gast in het radioprogramma Rijnmond Nu.

Tavares schoof tussen 18:00 en 19:00 uur aan bij presentator Ronald van Oudheusden. Het interview is in de fragmenten hierboven terug te luisteren en ook kan de live video op Facebook teruggekeken worden.