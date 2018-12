Deel dit artikel:













BLOG: persconferentie over Feyenoord - VVV-Venlo Giovanni van Bronckhorst

Feyenoord haalt donderdagavond in eigen huis het eredivisieduel tegen VVV-Venlo in. Deze wedstrijd werd een aantal weken geleden gestaakt, omdat de stadionlampen van De Kuip uitvielen. Giovanni van Bronckhorst nam woensdag plaats in het perscentrum om vooruit te blikken op dit duel en RTV Rijnmond Sport was erbij.

Wat allemaal is verteld tijdens de persconferentie, is in de onderstaande blog terug te lezen. De beelden van deze persbabbel komen later online. De wedstrijd Feyenoord-VVV-Venlo is donderdagavond natuurlijk te volgen in Radio Rijnmond Sport. Het duel begint om 20:00 uur. Radio Rijnmond Sport start om 19:00 uur en duurt tot 22:30 uur.