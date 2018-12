Invallen in Rotterdam bij actie tegen Italiaanse maffia, drugssmokkel via Rotterdamse haven

In Nederland zijn vijf verdachten opgepakt tijdens een grote internationale actie tegen de Italiaanse 'Ndrangheta, een maffiaclan uit Calabrië. Vier van hen hebben de Nederlandse nationaliteit. Op acht plekken zijn invallen geweest, waaronder in Rotterdam.

Er is bij Operatie Pollino, een actie die plaatsvond in Nederland, België, Italië en Duitsland, de afgelopen maanden 2 miljoen euro, 140 kilo xtc-pillen en 3000 tot 4000 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat zei Fred Westerbeke, hoofdofficier van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie, tijdens een persconferentie over de internationale actie. In totaal zijn negentig mensen aangehouden, onder wie 34 in Italië.

De actie is het gevolg van een onderzoek dat in 2016 is begonnen en op Europees niveau is gecoördineerd. In maart van dit jaar werd al bijna 3.500 kilo coke in de haven van Rotterdam in beslag genomen.

Er werden honderden agenten ingezet bij de operatie die twee jaar duurde. Ook de FIOD was betrokken. Bij het onderzoek werden telefoons afgetapt. Daardoor werden details bekend over de locaties waar de drugs langs kwam. Bij drugssmokkel via de haven waren volgens de onderzoekers altijd medewerkers van de maffia aanwezig. Ze helpen om de drugs uit de containers te halen en te verdelen.

Maffia

De 'Ndrangheta is een maffiaorganisatie uit Calabrië in het zuiden van Italië, met tentakels over de hele wereld waaronder Nederland. Ze heeft de Siciliaanse Cosa Nostra verdrongen als machtigste criminele organisatie van Italië. De organisatie domineert de drugssmokkel naar Europa.

Begin vorig jaar werd baas Santo Vottari opgepakt, hij was een van de meest gezochte criminelen in Europa. Hij werd onder meer gezocht als medeplichtige bij de geruchtmakende moorden op zes mensen in de Duitse stad Duisburg, ruim tien jaar geleden. Daar werden als gevolg van een vete tussen twee maffiaclans voor een pizzeria zes Italianen doodgeschoten.