Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Uitzinnige kinderen ontvangen Sinterklaas op het schoolplein Sinterklaas Sinterklaas

"Dit is zo tof! Ik vind het echt heel spannend! Eigenlijk is het heel grappig want Sint is er nu niet maar de Pieten wel, wat gaat er nu gebeuren? Ik weet het niet!" Kinderen van groep 4 en 5 van OBS De Pijler springen woensdagochtend door het dolle heen over het schoolplein.

Iets voor 09:00 uur lopen de Pieten al rond, maar tot verbazing van de kinderen is Sinterklaas nog nergens te zien. Dus doet onze verslaggever even een rondje wensenlijstjes. "LEGO! Playstation 4!", gillen de kinderen. Een van de jongetjes denkt wat praktischer: "Tienduizend euro!" Later legt hij uit dat hij daarmee een Tesla voor zijn moeder wil kopen. Luister ook naar het audiofragment van onze verslaggever.