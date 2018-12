Deel dit artikel:













Dierenambulance mag voortaan over de busbaan, maar wel emissievrij

De Dierenambulance in Rotterdam mag voortaan over de trambaan en de busbaan rijden. In navolging van Amsterdam, heeft ook burgemeester Aboutaleb dat besloten. Zover is het in de praktijk nog niet, de wagens moeten eerst emissievrij zijn.

Andere hulpdiensten, zoals politie, brandweer of gewone ambulance, mogen al op de busbaan rijden. Daar moeten ze wel een goede reden voor hebben. Ook moeten ze zwaailichten en sirenes aanzetten. Dierenambulances hebben dat niet en vallen daarom buiten de voorrangsregeling voor hulpdiensten. Een andere uitzondering geldt voor bepaald taxivervoer, besloten busvervoer en goederenvervoer. Die kunnen een ontheffing aanvragen, op voorwaarde dat de voertuigen emissievrij zijn. De dierenambulance komt nu, op papier, ook in aanmerking voor die ontheffing. Emissievrij betekent dat een voertuig voor 100 procent op elektriciteit of waterstof rijdt. Jan Bungenaar, voorzitter van het bestuur van de Dierenambulance Zuid-Holland Zuid laat weten dat alle wagens op diesel rijden. Dat zou betekenen dat die vervangen moeten worden. Volgens Bungelaar reden de ambulances in de praktijk al over de busbanen.