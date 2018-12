Jørgensen niet fit voor Feyenoord-VVV

Feyenoord moet het donderdag tegen VVV-Venlo doen zonder Nicolai Jørgensen. De Deense spits viel afgelopen zondag tegen PSV geblesseerd uit en raakt niet op tijd fit voor het inhaalduel tegen de Limburgers. Onduidelijk is hoe lang hij niet met de Rotterdammers kan meedoen.

Tijdens de persconferentie meldde Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst dat Dylan Vente of Robin van Persie tegen VVV in de spits zal gaan starten. Van Persie zat tegen PSV al op de bank, maar hij viel toen niet in.

Eric Botteghin is net als Jørgensen niet beschikbaar voor het thuisduel tegen VVV. De Braziliaanse verdediger miste eerder al de topper tegen PSV. Jordy Clasie, die vanwege een tik tegen zijn hoofd tegen de Eindhovenaren uitviel, kan wel spelen.

"Ik heb er vertrouwen in dat we donderdag er weer zullen staan, net als zondag" zegt Van Bronckhorst, die tijdens de persbabbel terugblikte op de topper tegen PSV en vooruit keek op het treffen met VVV.

"Je merkt wel wat het met een groep doet. PSV staat niet voor niks bovenaan en biedt goed weerstand in de Champions League. Als je zo kunt presteren, is het ook een bevestiging voor mijn spelers."

Maar Van Bronckhorst is van mening dat zijn ploeg nog niet meedoet om de titelstrijd met PSV en Ajax. "We zijn nog niet terug, maar het begin is gemaakt", aldus de trainer van Feyenoord.