Sinterklaas verrast kinderen Sophia Kinderziekenhuis, rap voor Sint en Piet

Een geneeskundestudent had een rap gemaakt voor Sinterklaas en de Pieten.

Sinterklaas heeft ook dit jaar de kinderen die in het Sophia Kinderziekenhuis liggen verrast. De Goedheiligman kwam in een oude Porsche van de politie aan en werd begeleid door een hele stoet aan Pieten die de Sint met acrobatiek en muziek bijstonden.

Een van de Pieten had eigenlijk geen zin om naar Nederland te komen, omdat hij de oude sinterklaasliedjes een beetje zat was. Reden voor geneeskundestudent Christaan Vermaas om samen met musicus Jasper de Klerk en de kinderen een heuse Sinterklaasrap te maken, met een link met Rotterdam. "Na het horen van mijn rap is Piet gelukkig toch gekomen" legt de student lachend uit.

"De kinderen vinden de rap erg leuk. Ze zingen dan ook allemaal luidkeels mee," vertelt Christiaan die voor de kinderen optrad in de hal van het ziekenhuis.