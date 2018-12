St. Juste: 'Blij dat ik weer kan spelen bij Feyenoord'

Jeremiah St. Juste pakte afgelopen zondag tegen PSV gelijk zijn kans bij Feyenoord. De verdediger was een aantal duels geschorst vanwege zijn rode kaart tegen Ajax en keerde tegen de koploper uit Eindhoven terug in de basis. "Het was geen slimme actie", blikt St. Juste terug op De Klassieker van een aantal weken terug.

"Het is fijn dat ik nu weer kan spelen. Ik had niet veel informatie nodig om dat anders op te pakken. Dat wist ik van mezelf al", zegt St. Juste, die door de afgelasting van het thuisduel tegen VVV-Venlo langer geschorst was. "Dat was zuur voor mij."

Wat St. Juste nog meer te melden had over het komende duel tegen VVV-Venlo, de stijgende lijn van Feyenoord en de rechtsbackpositie, zie je in het bovenstaande interview met verslaggever Jan Jaap Pruysen.