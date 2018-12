ARCHIEF RIJNMOND 2 dec 2018 - Getallen

Afgelopen week heb ik in de getallen gezeten.Mede naar aanleiding van de duizendste aflevering van Archief Rijnmond, die van vorige week.

Naar aanleiding van die mijlpaal kreeg ik aanmoedigingen als: op naar de 2000! Of zelfs: op naar de 2500!

Op zich goed bedoeld, maar reken even mee.

Archief Rijnmond is een wekelijks programma.

Een jaar heeft 52 weken.

Laten we zeggen dat ik vijftig afleveringen van Archief Rijnmond per jaar maak. Heel af toe vervalt er een zondag.

Over vijftig afleveringen doe ik een jaar.

Over duizend afleveringen doe ik dan ... twintig jaar.

Ik ben nu 59 jaar oud.

Twintig erbij is 79.

Bij de mij toegewenste 2000e aflevering ben ik 79.

En bij de 2500e maar liefst 89.

Als ik dan überhaupt nog leef.

En in staat ben dat programma te maken.

Kijk, ik ben wel van plan om 300 te worden, maar ik vrees dat allerlei ziektes en verouderingsprocessen zich weinig aantrekken van dat voornemen.

Ik heb eens even opgezocht wat mijn levensverwachting vanaf nu is. Man, 59. Volgens vrij grove statistieken is mijn verwachte sterfleeftijd nu 82,8 jaar. Dat betekent dat ik nog 23,5 jaar te gaan heb.

Dat zijn, als ik gewoon op de radio doorga ondanks pensioen of wat ook, statistisch gezien nog 1175 afleveringen van Archief Rijnmond. Ergens rond aflevering 2175 kom ik dan te overlijden.

Dat is in het jaar 2042.

Dan is het gebeurd.

Niet eens zo ver weg.

En wanneer treft mij mijn pensioen?

Dat komt – zoals het er nu uitziet - in november 2026.

Ongeveer bij aflevering 1400.

Oei, dat lijkt opeens al héél snel.

Raar, hoe zulke getallen je denken kunnen beïnvloeden.

Over slechts 400 afleveringen van Archief Rijnmond lonkt de aow.

Belachelijk.

Ik ben helemaal niet van plan om op te houden met werken bij mijn pensionering. Wat mij betreft ga ik gewoon door. Ook met dit programma. Maar stel je voor dat het dan wel ophoudt, dan heb ik nu dus al meer dan twee derde van de rit gehad wat betreft Archief Rijnmond.

Dat is substantieel.

Nou kun je zeggen: ja, maar dat geldt toch voor je hele leven?

Dat zie je toch zo?

Als je 59 bent, zoals ik, dan ben je - hoe je het ook bekijkt - toch al ruim over twee derde van je tijd heen?

Ja, dat is zo.

Maar met een soort denk-truc heb ik mezelf jaren lang min of meer voor de gek weten te houden.

Ik dacht: wanneer ben ik nou werkelijk begonnen aan het leven dat ik nu leid? Wanneer ben ik begonnen in de media? Wanneer ben ik begonnen in de journalistiek? Nou, toen ik tegen de 25 liep.

Dus ik mag best pas vanaf daar gaan tellen.

En zó gemeten ben ik nog niet op de helft, hield ik mezelf een tijd voor.

Inmiddels werkt die truc niet meer.

Want ook met die denk-truc ben ik inmiddels al ver óver de helft.

En nu vraag ik me af waaróm je eigenlijk op zo’n manier probeert te denken.

Waarom probeer je jezelf jonger te denken dan je bent?

Uit angst voor het onvermijdelijke einde?

Dat zal vast een rol spelen.

Maar er is voor mijn gevoel nog iets.

Voor de buitenwacht ben ik dan misschien een oudgediende bij Radio Rijnmond, ben ik hard op weg om ‘een oude rot in het vak’ te worden. In mijn eigen beleving ben ik nog maar net begonnen.

Aflevering nummer 1000, of 1001, dat lijkt heel wat, maar voor mijn eigen gevoel is het nog maar een beginnetje. Een aanloopje. Ik ben nèt bezig. Ik begin nèt.

Zou dat gevoel ooit weggaan?

Ik mag hopen van niet.



SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je - John Verkroost

2. Ik zie de haven al – Ed Rust & Ernesto van Dal

DRS P

3. Trapportaal – Drs. P

4. Laurenstoren – Mike Boddé

5. Ivo de Wijs bij presentatie ‘Drs. P Jaar- en Bewaarboek’

6. Cafe-chantant & Sinterklaaslied - Ringo Maurer



SINTERKLAAS

7. Waar is – Jop Pannekoek

8. Sintlied voor Nelleke Bratu – Kees Korbijn

9. Gospel Chops – Jules Deelder & Boris van der Lek

10. Aan Rika – Ramsey Nasr

11. Pluk de dag – Ramsey Nasr

12. Moeder de vrouw – Ramsey Nasr

13. Fout, fout, fout - Arie van der Krogt