Pizzakoerier beroofd in Dordrecht

Een pizzakoerier is in Dordrecht beroofd van zijn contante geld. De bezorger was dinsdag rond 21:30 uur onderweg naar een klant in de Sperwerstraat, meldt de politie woensdagmiddag.

Bij het afleveradres aangekomen stonden er opeens twee mannen voor hem. Een van hen liet een wapen zien en gaf aan dat hij geld wilde. De mannen gingen er met een onbekende buit vandoor richting het Vogelplein. Vanaf het moment dat ze linksaf de steeg in renden, loopt het spoor dood.