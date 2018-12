Live@Rijnmond: Wat wil jij weten van Joke Bruijs of Ed Aldus?

In de wekelijkse talkshow Live@Rijnmond ontvangt presentator Sander de Kramer deze vrijdag onder andere weerman Ed Aldus, actrice Joke Bruijs en een patiënte van het Sophia Kinderziekenhuis.

Van 17:00 uur tot 19:00 uur worden vanuit de hal van RTV Rijnmond het Rijnmond Nieuws, de talkshow Live@rijnmond en voetbalprogramma FC Rijnmond uitgezonden.

Sander de Kramer neemt de presentatie van het nieuws en Live@Rijnmond voor zijn rekening. Daarna neemt Etienne Verhoef het stokje van hem over voor FC Rijnmond.

Goede Tijden, Slechte Tijden

Joke komt vertellen over haar nieuwe rol in Goede Tijden, Slechte Tijden. Ed Aldus komt al jouw vragen beantwoorden over het weer.

Een patiënte van het Sophia Kinderziekenhuis vertelt samen met een arts over de lichtjesactie van het ziekenhuis.

Door lichtjes te verkopen, wil het ziekenhuis geld ophalen. Dit geld willen zij investeren in een app die jonge patiënten kunnen gebruiken om zich minder angstig te voelen.

De mannen van FC Rijnmond hoef je deze vrijdag uiteraard ook niet te missen. Etienne Verhoeff blikt vooruit naar een sportief weekend.

Je kunt ook zelf aanwezig zijn bij Live@Rijnmond en het weekend inluiden onder het genot van een hapje en drankje. Stuur daarvoor een mailtje naar publiek@rijnmond.nl