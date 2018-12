D66 tegen alcoholverbod in Rotterdams park

D66 in de Rotterdamse gemeenteraad hekelt het alcoholverbod dat burgemeester Aboutaleb wil invoeren voor Wijkpark Oude Westen, vanwege overlast van verslaafden. "Ik vind dat de gemiddelde zwerver ook recht heeft op ruimte in de stad", zegt raadslid Nadia Arsieni.

Met het alcoholverbod volgt het college niet het advies van de gebiedscommissie Centrum, dat de huidige situatie wil handhaven. Nu mag je van april tot en met september wel alcohol drinken in het wijkpark, net als in andere parken in de stad. "Het college criminaliseert drinken in het park", vindt Arsieni.

Veel wijkbewoners zijn wel blij met het alcoholverbod. "Dit is ideaal. Ze hadden het al veel eerder moeten doen, want de overlast is verschrikkelijk", zegt een mevrouw. "Zwervers komen 's morgens uit de Pauluskerk en gaan hier de hele dag zuipen. Ik ken mensen die niet meer met hun kinderen het park in durven."

Dat beaamt ook parkbeheerder Willem Elzinga van de kinderboerderij. "Dit is opgericht voor kinderen, maar je ziet hier bijna geen kinderen. Alleen maar mensen die drinken, dat is erg jammer."

Picknick

Arsieni vindt het verbod daarentegen te vergaand. "Dit is een uiterste maatregel. Nu voer je een totaalverbod in voor een park, waar een aantal mensen aangeven last te hebben van een heel klein groepje overlastgevers. Terwijl er ook heel veel bezoekers willen picknicken met een glaasje alcohol erbij."

De gemeenteraad spreekt later in commissieverband met burgemeester Aboutaleb over het alcoholverbod.