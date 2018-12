Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kwart miljoen handtekeningen voor kinderpardon van Tim Hofman

In zijn strijd een nieuw kinderpardon af te dwingen, heeft de in Vlaardingen geboren BNN-presentator Tim Hofman bijna een kwart miljoen handtekening verzameld. De presentator biedt de handtekeningen dinsdag aan de Tweede Kamer aan. Hij doet dat samen met drie kinderen die de hoofdrol hadden in de documentaire Terug Naar Je Eige Land.

Na het uitkomen van de #BOOS-documentaire begon een initiatief om meer dan vierhonderd vluchtelingenkinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland wonen, te laten blijven. Om ervoor te zorgen dat Hofman het standpunt van hemzelf en de ondertekenaars van de petitie zou kunnen komen toelichten in de Tweede Kamer, waren 40.000 handtekeningen nodig. Extra aandacht Zijn petitie kreeg extra aandacht door de reactie van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, die met de woorden "Ja, dus?'' reageerde nadat een negenjarig jongetje van Iraakse ouders had verteld dat hij vreest voor zijn leven als hij wordt uitgezet naar Irak. Later zei Dijkhoff dat de uitspraak niet voor de jongen bedoeld was. Zijn petitie kreeg extra aandacht door de reactie van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, die met de woorden "Ja, dus?'' reageerde nadat een negenjarig jongetje van Iraakse ouders had verteld dat hij vreest voor zijn leven als hij wordt uitgezet naar Irak. Later zei Dijkhoff dat de uitspraak niet voor de jongen bedoeld was.