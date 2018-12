Gezond snoepen op pakjesavond, het kan!

Het is Sinterklaasavond, een avond waarop vaak een hoop zoetigheid wordt genuttigd: chocoladeletters, pepernoten, marsepein. Dat kan een stuk gezonder, vinden de moeders Dingena en Marieke uit Stad aan 't Haringvliet.

Met hun YouTubekanaal en Facebookpagina ‘The Sugarfighters’ strijden zij tegen de grote hoeveelheden suiker die kinderen binnen krijgen.

40 suikerklontjes

“Kinderen krijgen gemiddeld wel zo’n veertig suikerklontjes per dag binnen!”, vertelt Marieke Schoenmaeckers. “En dat is gewoon hartstikke veel. Het is geen natuurlijk product en er zit niks goeds in. En de effecten op je lichaam en geest zijn heel groot.”

De Flakkeese moeders bakken daarom bijvoorbeeld veel met dadels, honing en kokosbloesemsuiker. “Hier zitten wel vitamines en mineralen in.”

Niet verbieden

Voor kinderen is het natuurlijk een kwestie van wennen. En op school is het niet altijd stoer om te vertellen dat je versgebakken ontbijtkoek bij hebt. “Maar ik zie dat mijn kinderen er bewuster mee bezig zijn. En je moet ze ook zeker niet verbieden om gewone koekjes te eten, want dat werkt juist averechts”, aldus Dingena Visser.

De kinderen zijn bij de Sugarfighters altijd jury. Met ‘top’- of ‘flop’-bordjes mogen ze aangeven of de gezonde baksels een succes zijn. Voor de gezonde kruidnoten gingen vooral ‘top’-bordjes de lucht in.

Recept gezonde kruidnoten:

- Doe de dadels in de keukenmachine

- Meng alle ingrediënten door elkaar

- 15 minuten bakken op 175 graden