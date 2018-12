Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Playlist Muziek voor Volwassenen 01-12-2018 muziek-voor-volwassenen-05

Album van de Week is "The Shape I'm In" van Douwe Bob.

Rode draad in deze aflevering is Danielle Nicole, zangeres van de Kansas City blues-rock band Trampled Under Foot. Documenten: PlaylistDerksen181201