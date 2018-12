Deel dit artikel:













Leefbaar wil verbod demonstraties bij Sinterklaasintocht Demonstratie tijdens Sinterklaasintocht

Leefbaar Rotterdam wil dat er geen demonstraties meer worden toegestaan in de buurt van een Sinterklaasintocht. Donderdag tijdens het Sinterklaasdebat in de Rotterdamse gemeenteraad dient raadslid Tanya Hoogwerf de motie in. De kans is klein dat het plan een meerderheid haalt.

Hoogwerf komt met de motie nadat website GeenStijl foto's heeft geplaatst van de Sinterklaasintocht bij de Erasmusbrug op 17 november. Daarop te zien is dat de voorman van actiegroep Kick Out Zwarte Piet, Elvin Rigters op tegendemonstranten afloopt, terwijl de politie hem probeert tegen te houden. Rigters reageert op inzittenden van passerende auto's die eieren naar hem en andere anti-Zwarte Piet-demonstranten gooien en hen uitschelden. "Tot zover de slachtofferrol van de zogenaamd vreedzame demonstranten", reageert Hoogwerf. Ze noemt demonstraties tijdens een Sinterklaasintocht een 'recept voor ellende.' Coalitiepartijen VVD en CDA hebben al aangegeven de motie van Hoogwerf niet te steunen. Daarmee lijkt Leefbaar alleen op de steun van PVV-raadslid Maurice Meeuwissen te kunnen rekenen. "De VVD komt met een eigen motie om demonstraties alleen toe te staan op plaatsen waar kinderen er het minst last van hebben", zegt fractievoorzitter Karremans. De gemeenteraad vervolgt donderdagochtend het Sinterklaasdebat dat twee weken geleden werd afgebroken toen burgemeester Aboutaleb voortijdig moest vertrekken voor een ontmoeting met het staatshoofd van Singapore. Lees ook: Rotterdam wil verandering Piet faciliteren, niet bepalen Lees ook: Politiek010: kan Rotterdam een brug slaan in het Pietendebat?