Reizigers weten weinig van wisseling busbedrijven

Er gaat héél veel veranderen bij het openbaar vervoer in de Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, maar veel reizigers weten nog van niets. Dat blijkt woensdag tijdens een ritje van RTV Rijnmond met een stadsbus in Dordrecht.

Sommige reizigers weten wèl dat Qbuzz vanaf zondag het openbaar vervoer in en rond Dordt overneemt van Arriva, maar vrijwel niemand is op de hoogte van de wijzigingen in lijnen en haltes. De nieuwe dienstregeling staat al weken op de website van Qbuzz.

"Ach, ik ben niet zo'n internet-mannetje", zegt een bejaarde passagier. "Deze bus blijft toch dezelfde route rijden?", vraagt een ander aan de verslaggever. "Ik hoop althans van wel, anders zit ik straks in de boot."

"Mijn zoon is al 21 jaar buschauffeur, die vertelt me wel wat er verandert", weet een vrouw. Ook sommige jongeren kijken vreemd op als het onderwerp wordt aangesneden: 'Huh, wat gebeurt er dan met die bussen van Arriva? En rijdt lijn 7 maandag dan nog wel?"



Een leeftijdgenoot heeft wel opgemerkt dat haltes verbouwd worden en er een nieuwe dienstregeling komt: "maar wat dat precies betekent voor mij heb ik nog niet uitgezocht." Alle chauffeurs van Arriva gaan mee naar Qbuzz, maar ook voor hen wacht een uitdaging.

"Ja, ik heb het eerste rooster nog niet, maar dat komt wel op tijd", zegt Mitat Yaman; "zo'n overgang schijnt een enorme operatie te zijn, maar persoonlijk merk ik er nog weinig van. Na mijn laatste ritje ruil ik mijn Arriva-pak in voor eentje van Qbuzz."

Hij hoopt dat 'zijn' reizigers snel zullen wennen aan de veranderingen: "Of het voor de mensen beter of slechter wordt? Nou, laten we dat maar even afwachten". Rond komend weekend is er bij RTV Rijnmond meer aandacht voor de wisseling van Arriva naar Qbuzz.