Twijfels Rotterdamse politiek over renovatie Boijmans

De Rotterdamse gemeenteraad zoekt een oplossing om toch nog voor het eind van het jaar een principebesluit te kunnen voor de ambitieuze verbouwing van Museum Boijmans van Beuningen. Het pand moet verbouwd worden omdat het technisch en qua veiligheid niet meer voldoet.

Het stadsbestuur wil meer doen dan een noodzakelijke verbouwing en asbestsanering. Het extra geld dat daarvoor nodig is komt van extern financierders. Maar die willen pas geld geven als er met het plan wordt ingestemd. De vraag is nu of de politiek wil instemmen zonder te weten of al het geld er wel komt.

Sluiting niet te voorkomen

In januari van het komend jaar gaat al een deel van Boijmans dicht. Al jaren zijn er problemen met de elektrische installaties, waterschade en is er achterstallig onderhoud. Vorig jaar liet de brandweer weten dat het pand eigenlijk per direct dicht zou moeten. Maar er kwamen tijdelijke veiligheidsmaatregelen, zoals brandwacht die aanwezig is en controles uitvoert. Maar eind van dit jaar kan het niet langer.Boijmans moet dus gerenoveerd worden.

Het stadsbestuur wil graag meer doen dan het noodzakelijke. Het museum moet als het aan wethouder Kasmi van Cultuur ligt zo gemaakt worden dat het mee kan in de top van de musea. Daarvoor is wel 55 miljoen meer nodig.

Externe financiering

Wethouder Kasmi van Cultuur liet weten dat met het Rijk, de Provincie Zuid-Holland, de BankGiroLoterij en de stichting Droom en Daad nu al wordt gesproken.

Er wordt nog gezocht naar meer externe financierders. Maar die willen pas meedoen als de gemeenteraad instemt met de meest ambitieuze verbouwing. Aan de asbestsanering en achterstallig onderhoud betalen zij niet mee.

Twijfels

Het CDA, D66, GroenLinks en de oppositiepartijen Leefbaar Rotterdam, en de Partij voor de Dieren willen eerst de financiering rond hebben voordat ze met de verbouwing instemmen. Maarten Struijvenberg van Leefbaar Rotterdam heeft voorgesteld om wel een principebesluit te nemen, maar als het geld er toch niet komt, dan toch voor een minder uitgebreide renovatie te kiezen.

Maarten Struijvenberg van Leefbaar Rotterdam en Elene Walgenbach van D66:



De partijen gaan nu proberen een oplossing te vinden. Wethouder Kasmi heeft er vertrouwen in dat het qua extern geld wel goed komt. DENK stelde voor om wat kunstwerken van de collectie te verkopen om het plan zo te kunnen betalen. Maar de wethouder gaf gelijk aan dat dat niet mogelijk is.

De Partij van de Arbeid vindt dat Boijmans nog duidelijker moet maken wat het museum tijdens de sluiting gaat doen. Er zijn wel plannen maar die zijn volgens de PvdA niet voldoende uitgewerkt.

Jan-Willem Verheij van de VVD, Co Engberts van de PvdA en Elene Walgenbach van D66.



D66 heeft voorgesteld dat er in de toekomst niet nog meer geld naar Boijmans gaat. De rest van het cultuurbudget moet nu naar andere culturele instellingen gaan.