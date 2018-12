Buurt in shock na explosie in snackbar Schiedam

Bewoners van de Schiedamse wijk Nieuwland zijn ontdaan na de ontploffing die in de nacht van dinsdag op woensdag plaatsvond bij een snackbar aan de Parkweg. "Ik ben in shock. Ik vind dat dit de buurt kapotmaakt."

Door de explosie werd King's Grill & Snack volledig verwoest. Bewoners van meer dan twintig appartementen van een naastgelegen flat moesten hun woning uit.



"Ik hoorde ineens een hele grote knal", zegt een omwonende. "Ik keek naar buiten en zag het pand in brand staan. Ik ben geschrokken. Er gebeuren hier wel vaker dingen, maar niet zo erg als dit."

Een andere bewoonster geeft aan dat ze binnenkort gaat verhuizen. "Er is hier veel rottigheid, zeker als er vuurwerk is. Dan worden bomen in brand gestoken of prullenbakken kapot gemaakt. Dat is heel zonde. Ik voel me niet veilig."

Getuigen meldden bij de politie dat ze na de ontploffing iemand hebben zien wegrennen. "Hij zou ernstige brandwonden aan zijn voeten hebben", zegt een woordvoerder. "Ook hebben we een broek gevonden die verbrand was. We zijn benieuwd wie dit is geweest, ook omdat hij in ernstig levensgevaar verkeert."