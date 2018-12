Deel dit artikel:













Ouderen leren fotograferen tablet: plezier is het belangrijkste Ouderen leren fotograferen met hun tablet: "Plezier is het belangrijkste"

Ouderen in verzorgingshuis Riederborgh in Ridderkerk leerden de afgelopen tijd fotograferen van fotograaf Mark Isarin. Ze mochten zelf aan de slag met tablets. Mark leerde zijn cursisten in drie lessen te letten op kleur, licht, compositie en achtergrond.

"Fotograferen met tablets dwingt je eigenlijk om heel goed te kijken naar licht en de details. En dus niet te concentreren op techniek", zegt cursusleider Mark Isarin. Hij is tevreden met het resultaat: "Sommige foto's kunnen misschien scherper, maar het gaat vooral om het anders leren kijken en thuis ook weer verder te kunnen gaan. En het plezier in fotografie. Dat is het belangrijkste." De expositie in het Ridderkerkse verzoringshuis duurt tot vrijdag 14 december en bestaat uit foto’s van bloemen, stillevens en portretten.