Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man met vuurwapen opgepakt bij tankstation Hardinxveld-Giessendam Foto: politie

Bij een benzinestation aan de A15 ter hoogte van Hardinxveld-Giessendam is woensdagmiddag een man aangehouden. De 44-jarige Zwijndrechtenaar was in het bezit van een vuurwapen en hennep.

Agenten zagen rond 16:45 uur bij het tankstation een wagen staan, waarvan de APK was verlopen. Toen ze de bestuurder aanspraken, ontdekten ze op zijn achterbank een grote hoeveelheid hennep. Bij het fouilleren kwam vervolgens een vuurwapen naar boven. De man is aangehouden en wordt verhoord.