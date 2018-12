Kaakchirurgen Franciscus niet gekend in ‘vertrek in goed overleg’

De rel rond de afdeling kaakchirurgie bij Franciscus Gasthuis en Vlietland is per 1 januari mogelijk voorbij. Vanaf dat moment worden de huidige chirurgen vervangen. Dat kan wel leiden tot langere wachttijden, schrijft Franciscus aan patiënten.

In een mail aan patiënten meldt Franciscus dat de organisatie streeft naar één medisch bedrijf. ‘’Gesprekken hierover hebben niet tot een samenwerking geleid.’’ Navraag bij het ziekenhuis leert dat het vertrek ‘in goed overleg is’.

Kaakchirurg Pieter de Roos is verrast. ‘”Er is met mij helemaal niet gesproken. De samenwerking is eenzijdig door Franciscus beëindigd.’’

Hij was met een collega anderhalf jaar geleden klokkenluider in een fraudezaak. Zij kwamen er achter dat een ander lid van hun praktijk in de fout ging. Ze spitten dossiers door om de fraude te achterhalen.

Vanaf dat moment raakten de verhoudingen tussen de raad van bestuur van Franciscus en de specialisten verstoord. Het ziekenhuis verweet de kaakchirurgen dat ze in de patiëntenadministratie hadden gewroet.

Terugkeer

In maart van dit jaar dwong één van de kaakchirurgen terugkeer in beide ziekenhuizen via de Rotterdamse rechter af. Franciscus legde zich niet bij die uitspraak neer. Inmiddels stonden de partijen diverse keren voor de rechter.

Het ziekenhuis verweet de kaakchirurgen weg te zijn gelopen bij een overleg en dat ze negatieve uitlatingen bij rechtszaken hadden gedaan.

Nieuwe zitting

Op 9 maart staat een nieuwe zitting op de kalender. Die zitting gaat over of de ziekenhuizen de specialisten nog moet toelaten. De vraag is of de zaak doorgaat, omdat de artsen per 1 januari niet meer werken bij Franciscus.

De Roos werkte sinds 1984 in het Franciscus. In 1986 werd hij onderdeel van de maatschap. ‘’Ruim 33 jaar is er nooit iets op mijn werk aan te merken geweest.’’

De Roos is een paar weken geleden al gestopt bij Franciscus. De specialisten hebben nog wel een praktijk in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel.

‘’Gelukkig weten de patiënten ons daar nog te vinden’’, zegt Pieter de Roos. ‘’Zoals bijvoorbeeld een Syrische vluchteling met wie ik een vertrouwensband had opgebouwd. Die was blij dat hij weer bij mij terecht kon. Dat doet mij heel veel.’’

Reactie

Het Franciscus betreurt hoe alles is gelopen. ''Wij waarderen de kwalitatief goede patiëntenzorg, die de kaakchirurgen de afgelopen jaren hebben verleend. Franciscus Gasthuis & Vlietland verwacht binnen een halfjaar weer volledig de medische zorg vanuit kaakchirurgie te kunnen bieden,'' schrijft de organisatie in een reactie.