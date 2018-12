Deel dit artikel:













SP: betaald verlof voor transgenders bij gemeente Gemeenteraad Rotterdam. Foto: Robin Utrecht (ANP)

De SP in de gemeenteraad van Rotterdam wil dat ambtenaren met betaald verlof mogen als ze hun geslacht gaan veranderen. De partij heeft daar vragen over gesteld in de gemeenteraad.

Volgens de SP is het hoog tijd voor een zogeheten transitieverlof in Rotterdam. Bij de gemeente Amsterdam bestaat zoiets al. Landelijk is betaald verlof voor transgenders niet opgenomen in de wet. Daarom kunnen bedrijven en overheidsinstellingen daar zelf afspraken over maken. De SP Rotterdam roept de gemeente op het Amsterdamse voorbeeld te volgen en transgenders hier ook door te betalen als ze ingrijpende medische behandeling ondergaan om van geslacht te veranderen.