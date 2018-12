Bonte: Rotterdam gaat niet wachten op Klimaatakkoord

Rotterdam komt in 2019 met zijn eigen Klimaat- en Energieakkoord en gaat daarmee niet wachten op het landelijke Klimaatakkoord. Dat zegt wethouder Bone (Energietransitie). Hij maakt zich zorgen over de vertraging die het landelijke akkoord oploopt.

"Wij gaan niet wachten op landelijke witte rook, maar zelf aan de slag", zegt Bonte. Hij noemt het zorgelijk dat milieuorganisaties overwegen het akkoord niet te tekenen, omdat het niet ambitieus genoeg is.

Rotterdam wil de klimaatdoelen van Parijs halen en dus in 2030 49 procent minder CO2 uitstoten. Daarvoor moet er vooral veel veranderen in de haven. "De haven is voor 90 procent verantwoordelijk voor onze uitstoot, dus daar moeten we vergroenen. We willen ruimte geven aan bedrijven die dat echt willen, maar die bedrijven wachten op het groene sein van de regering", zegt Bonte.

Hij doet een oproep aan het kabinet om vooral in te zetten op windparken op zee. "Om te kunnen vergroenen in de haven hebben we heel veel schone energie nodig, dat kunnen we niet zonder dat de overheid inzet op die grote windparken op zee."