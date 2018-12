Levende aapjeskast wint eerste prijs tijdens Brielse Maskerade

Heel Nederland vierde woensdag pakjesavond, maar in Brielle gaan ze de straat op. Een tweehonderd jaar oude traditie wordt daar nog steeds gevierd: de Maskerade.

Gemaskerd en verkleed gaan de deelnemers in optocht door de stad om daarna op verschillende plekken met de nodige humor kritiek te leveren op zaken die in Brielle spelen. Voor de Briellenaar is het een feest der herkenning. Degene over wie de kritiek gaat, lacht hartelijk mee.

Best eng

Bram Poldervaart herinnert zich nog als kind dat hij de Maskerade meemaakte in de jaren '60. "Het was toen heel groot. Iedereen deed mee', aldus Poldervaart. "Als kind vond ik het best eng met al die maskers."

Na de Franse overheersing is de Maskerade in Brielle begonnen. Sinterklaas mocht in de tijd van Napoleon niet gevierd worden. Daarom gingen de Briellenaren gemaskerd de straat op. "In 1850 werd het genoemd in politieverslagen, omdat er relletjes waren", zegt Poldervaart. "Daarom weten we zeker dat het toen bestond."

De Maskerade was voor mensen een gelegenheid om uit de band te springen. Tegelijkertijd werd stevige kritiek geleverd op de autoriteiten. En dat is in 2018 al niet anders. Maar tegenwoordig staat de burgemeester zelf mee te genieten.

"Ieder jaar moeten we weer even afwachten wat we moeten doen en wat voor plannen we moeten maken voor volgend jaar', zegt burgemeester Rensen.

Wie de verschillende deelnemende groepen langsloopt heeft inspiratie genoeg. Zo is er kritiek op de vele verpauperde bootjes die in het water liggen en waar niemand zich verantwoordelijk voor voelt. De gemeente moet die opruimen, zo luidt de kritiek. Een andere groep protesteert tegen het verdwijnen van een badmintonvereniging. Zij krijgen naderhand van de organisatie van de Maskerade de aanmoedigingsprijs.

De winnende groep vormt een levende Bimbobox, de jukebox met muziekmakende aapjes die vroeger bij de warenhuizen van V & D stonden. Tien Briellenaren verkleed als aap zitten in twee rijen boven elkaar in een hok op straat. Als iemand een chocolademunt in een gleuf voorin stopt gaan de lichten aan en beginnen de verklede apen muziek te spelen op dezelfde houterige manier als in de Bimbobox.



Briellenaren weten meteen wie hier op de hak wordt genomen, maar een buitenstaander heeft nog wel wat uitleg nodig om de kritiek te begrijpen. Centraal in dit verhaal staat de Brielse kunstenaar Rens van Adrighem die al 35 jaar in Spanje woont, maar vanuit daar via columns op internet volop kritiek levert op zaken die in de stad spelen.

Een van zijn belangrijkste grieven van het afgelopen jaar zijn de beelden die op het Ravelijn zijn verschenen, een eilandje in de vestingstad. Ze lijken op de beelden die op het Chileense Paaseiland staan, maar zijn felroze gekleurd. Dat past volgens van Adrighem niet in de historische binnenstad.

Het Ravelijn was een verwaarloosd eilandje, maar het is nu opgeknapt en omgedoopt tot cultureel stadspark onder de noemer de Brielsche Aap. Het eilandje heeft een restaurant, een klein theater en een speeltuin. Zaterdag wordt het officieel geopend.

Een uurtje Maskerade en de avond zit er weer op. De honderden toeschouwers praten nog even na in de binnenstad met elkaar onder het genot van een glühwein of een warme chocolademelk. De deelnemers aan de Maskerade gaan terug naar Dansschool de Werker voor een borrel. Lang leve de traditie!