Overvallers steken pakketbezorger in been

Je bent pakketbezorger en je rookt in je pauze even een sigaretje. Dan word je plotseling overvallen door twee mannen en krijg je ook nog een mes in je been gestoken. Dat overkwam een pakketbezorger in Ridderkerk.

In Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van het Openbaar Ministerie en de politie op RTV Rijnmond, is donderdagavond het verhaal van deze beroving met geweld te zien. In deze aflevering is ook aandacht voor twee babbeltrucs. Opnieuw zijn ouderen het slachtoffer, één van de twee is al 93 jaar. Er worden beelden getoond van de verdachten bij pinautomaten. De ernstige mishandeling bij de Vlaardingse Surfplas, in de nacht van 3 op 4 november, komt ook aan bod. Inmiddels is het slachtoffer buiten levensgevaar, maar hij heeft nog een lange periode van herstel te gaan. Het team dat de zaak onderzoekt, is nog steeds op zoek naar informatie, getuigen en/of beeldmateriaal. Het is nog niet bekend hoe Bianca van Es, die op 30 november levenloos in haar woning aan de Rotterdamse Luntershoek werd gevonden, om het leven is gekomen. Op 3 december werd sectie op het lichaam van het 29-jarige slachtoffer verricht. Uit dat onderzoek kwamen weliswaar sporen van geweld naar voren, maar een eenduidige doodsoorzaak kon vooralsnog niet worden vastgesteld. Er zal daarom nader onderzoek plaatsvinden. Bureau Rijnmond besteedt ook daar donderdag aandacht aan.