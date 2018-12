Vuurwerksensoren rond jaarwisseling hebben te weinig effect

Rotterdam stopt het proefproject met zogenaamde knalsensoren in Ommoord. Volgens de gemeente hebben de sensoren nauwelijks meerwaarde.

De proef begon in 2015, na klachten over schade en geluidsoverlast in de wijk. Vorig jaar werden de sensoren verbeterd. Zo kon er gemeten worden of er sprake was van illegaal vuurwerk.

Maar volgens de gemeente is het aantal aangehouden jongeren en uitgedeelde waarschuwingen gering. De sensor geeft een signaal af bij een harde klap. Daarna komen hulpdiensten in actie, maar die zijn meestal te laat ter plaatse.

De kosten zijn daarom te hoog in verhouding met het aantal aanhoudingen en aangesproken jongeren.