Gekapte en omgevallen stadsbomen krijgen een tweede leven in de Keilewerf

De grote platanen die op de Coolsingel stonden, zijn vorige maand vervangen. Een deel van de oude bomen is geveild. Een ander deel ligt te drogen in de Keilewerf, een creatieve plek voor makers in Rotterdam.

In een van de ruimtes van de Keilewerf, op de hoek van de Vierhavensstraat en de Keileweg, liggen de platanen in gezaagde plakken. Naast de Coolsingelplatanen liggen er ook planken van omgewaaide bomen. Zoals een eik van landgoed De Tempel, een els uit Ommoord en een door een mysterie omgewaaide beuk uit het Kralingse Bos.

Van boom tot broodplank

"Als je een boom in plakken zaagt, zie je pas goed hoe hij heeft geleefd", zegt Guido Vletter van Van Bomen in de Keilewerf. Hij maakt broodplanken van het hout van omgewaaide en gekapte bomen. De grote planken worden in Maassluis in kleinere plankjes gezaagd. Guido en zijn team doen in de Keilewerf de nabewerking.

Op de broodplank staat van welke boom het hout komt en een verhaaltje over de geschiedenis van de boom. Met een QR-code kun je zien waar de boom exact stond.

Van Bomen maakt niet alleen broodplanken. "We zijn begonnen met broodplanken om een breed publiek te bereiken en bekend te maken met dat we hout uit Rotterdam kunnen gebruiken voor nieuwe dingen. We willen naast broodplanken ook tafelbladen en wandplanken maken", legt Guido uit.

Hij is bezig een uitgebreidere logistiek op te zetten. "Wordt er een boom in je straat gekapt? Geef een seintje!", roept Guido op.