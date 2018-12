Tekort anticonceptie: 'Het is nu al druk bij de verloskundigenpraktijk'

Sinds september hebben vrouwen die de pil slikken al een probleem. De meest gebruikte anticonceptiepil is bijna niet te krijgen. Vrouwen helpen elkaar nu via sociale media, maar kunnen beter naar hun huisarts, of naar Anticonceptie Rotterdam.

Bij Anticonceptie Rotterdam, een verloskundigenpraktijk, staan vier experts klaar om vrouwen die niet aan hun pil kunnen komen te adviseren in deze schaarste.

De verloskundigen krijgen geregeld vragen van vrouwen die op zoek gaan naar alternatieven nu de pillen nauwelijks meer in apotheken te krijgen zijn. Om die reden zijn zij een actie gestart, waarbij ze gratis gesprekken aanbieden over anticonceptie.

Overstappen

"Het probleem is zo groot, omdat de meest gebruikte pil nauwelijks te krijgen is", zegt Femke Karels van Anticonceptie Rotterdam. "Veel vrouwen zijn tevreden met de pil die ze hebben en die moeten opeens op zoek naar iets anders."

Het tekort is al langere tijd een probleem. "Dit speelt al vanaf september en de verwachting is ook dat het niet in een week is opgelost. In Nederland kopen we goedkoop in en er is een partij afgekeurd. Omdat we zo goedkoop inkopen, zijn we ook ongeveer het laatste land waar aan geleverd wordt."

Minister Bruins van Medische Zorg en Sport zegt dat er niet veel aan het tekort te doen is. Tot de pil weer voorradig is, adviseert hij vrouwen een andere pil met dezelfde werkzame stof te slikken, of condooms te gebruiken.

"Maar zo makkelijk is het niet", zegt Femke Karels. "De dosering hormonen is anders in elke soort pil en sommige vrouwen hebben de anticonceptie ook nodig om bloedverlies of buikpijn te onderdrukken."

Voor- en nadelen

Totdat de meest gebruikte pil weer op de markt is, kunnen vrouwen bij de praktijk terecht voor een gratis gesprek over alle soorten anticonceptie die er op de markt zijn. "Van al die alternatieven bespreken we de voor- en nadelen."

Op dit moment is onder vrouwen een beweging ontstaan. Ze helpen elkaar via internet aan de pil. Wie nog wat heeft liggen en het zelf niet nodig heeft, geeft het weg. Via de hashtag #vrouwensteunenvrouwen vinden de dames elkaar.

Het initiatief is volgens de verloskundige echter niet zonder gevaar. "Ik vind het mooi dat het zo in het leven is geroepen, maar het is eigenlijk te zot voor woorden. Je weet niet van wie die pil is, of hij over datum is of niet, en of de werkzame stof er wel in zit."

Nu de pil niet genoeg beschikbaar is, maken sommigen zich ook zorgen over een mogelijke aanstaande geboortegolf. "Het is bij de verloskundigenpraktijk al heel druk met inschrijvingen, hoe zou het komen?!", zegt Karels daarover.