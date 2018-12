Dierenbescherming zoekt levende 'vogelverschrikkers' om ganzen weg te jagen

De Dierenbescherming is op zoek naar vrijwilligers die ganzen op een diervriendelijke manier willen verjagen in de Hoeksche Waard. Als levende vogelverschrikkers moeten zij proberen ganzen van de velden te jagen, als alternatief voor afschieten. In de Hoeksche Waard zijn ganzen een groot probleem, ze beschadigen de gewassen.

"Vrijwilligers gaan daar waar ganzen gesignaleerd zijn het land in en naar de ganzen toe lopen", vertelt Carmen Silos van de Dierenbescherming. Het blijft niet bij lopen alleen: "Misschien gaan ze het land wel op met een vlaggenstok met een vlag eraan. Ze krijgen daar eerst een training voor."

Verpeste oogst

Het probleem met ganzen in de Hoeksche Waard is net als in de rest van Nederland behoorlijk groot, stelt Silos. De ganzen verpesten als er niet wordt ingegrepen oogsten. "Jaarlijks worden er landelijk een kwart miljoen ganzen gedood om schade aan de gewassen te voorkomen."

Dat kan diervriendelijker, vindt de Dierenbescherming, die het woord vogelverschrikker zelf overigens nadrukkelijk niet gebruikt. "Dit zou heel goed kunnen werken. Als ganzen deze negatieve prikkel twee weken achter elkaar toegediend krijgen, of dus door mensen weggejaagd worden, slaan ze dat op. Dan moeten ze daar misschien maar niet meer naar toe gaan."

Flexibel inzetbaar

De Dierenbescherming hoopt vijf, zes vrijwilligers per gebied in de Hoeksche Waard in te kunnen zetten, voor een dag per week. "We hopen wel op flexibele vrijwilligers. We weten natuurlijk niet wanneer de ganzen er zitten. Je weet niet van tevoren wanneer je aan de slag moet."

Niet alleen de grote poten van ganzen verpesten gewassen op akkers, ook eten ze er soms van en verzuurt hun poep de grond.