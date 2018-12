Deel dit artikel:













Amateur Musical Awards op maandag 10 december live te zien bij TV Rijnmond 20181206_still_AMA

Op maandagavond 10 december is in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam het Amateur Musical Awards Gala. TV Rijnmond zendt de gala-avond live uit van 20.00 uur tot 22.45 uur. De presentatie van de show is in handen van Erik Breij. Dave van der Wal presenteert de voor- en nabeschouwing. In de pauze van de show interviewt hij juryleden en verschillende winnaars.

Programma TV Rijnmond zendt het volledige Amateur Musical Award Gala live uit. Presentator Dave van der Wal blikt vanaf iets voor 20.00 uur vooruit op de awardshow. Vanaf 20.00 uur start het Amateur Musical Awards Gala, dat tot 22.30 uur duurt. In de pauze, tussen 21.00 uur en 21.30 uur interviewt Dave de winnaar van prijs ‘Beste Nieuwe Musical’, Pia Douwes en juryleden René van Kooten en Lone van Roosendaal. Na de awardshow, vanaf 22.30 uur, praat Dave in de nabeschouwing met de winnaars van ‘Beste Mannelijke hoofdrol’, ‘Beste Vrouwelijke hoofdrol’ en de winnaar van de ‘Pia Douwes Special Talent Award’.

Vooruitblik Radio Rijnmond blikt op vrijdag 7 december in het programma Dwars door Rijnmond vooruit op de Amateur Musical Awards. Omstreeks 12.15 uur praat presentator Erik Lemmers met jurylid Jacques d'Ancona. Erik Lemmers geeft in het programma bovendien 5 keer 2 vrijkaarten weg voor de AMA op maandagavond 10 december. TV Rijnmond zendt het volledige Amateur Musical Award Gala live uit. Presentator Dave van der Wal blikt vanaf iets voor 20.00 uur vooruit op de awardshow. Vanaf 20.00 uur start het Amateur Musical Awards Gala, dat tot 22.30 uur duurt. In de pauze, tussen 21.00 uur en 21.30 uur interviewt Dave de winnaar van prijs 'Beste Nieuwe Musical', Pia Douwes en juryleden René van Kooten en Lone van Roosendaal. Na de awardshow, vanaf 22.30 uur, praat Dave in de nabeschouwing met de winnaars van 'Beste Mannelijke hoofdrol', 'Beste Vrouwelijke hoofdrol' en de winnaar van de 'Pia Douwes Special Talent Award'. BN'ers Voor de amateurs is het de avond van het jaar, maar ook professionals uit musicalland zijn aanwezig op het Amateur Musical Gala. Dit jaar zullen verschillende prominenten uit de musicalwereld prijzen uitreiken, zoals Joop van den Ende, Joke Bruijs & Gerard Cox, Freek Bartels en Berget Lewis. Elk jaar reikt Pia Douwes de naar haar vernoemde 'Pia Douwes Special Talent Award' uit, een aanmoedigingsprijs voor een uitzonderlijk talent. Twee van de drie eerdere winnaars hebben inmiddels de overstap kunnen maken naar het professionele circuit en spelen zelfs hoofdrollen.

Amateur Musical Awards De Amateur Musical Award is een prijs voor de beste prestaties in Nederlandse amateurmusicalproducties, dat sinds 2014 wordt georganiseerd. Een professionele vakjury bepaalt de winnaars. Na eerdere edities in het DeLaMar Theater en het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam verhuist het gala dit jaar naar Het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Ieder jaar doen ongeveer 80 musicalproducties mee en treden ongeveer 200 genomineerden op, onder begeleiding van een groot live orkest.