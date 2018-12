Deel dit artikel:













Aftellen voor kerst met agenda vol evenementen Anton en Laurence

Sinterklaas is het land uit, maar of het uit is met de pret? Nee, integendeel. De dagen voor kerst staan juist traditiegetrouw volop in het teken van mooie evenementen.

Liefhebbers van cultuur en uitgaan kunnen de komende dagen in onze regio hun lol dan ook niet op. Presentator Laurence van Ham en cultuurexpert Anton Slotboom duiken daarom ook deze week de agenda in en vertellen je er, in een gloednieuw decor, alles over in deze nieuwe uitzending vol cultuurtips.