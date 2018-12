Politie pakt krattendieven op in Dordrecht

De politie heeft vorige week vijf mannen uit Dordrecht opgepakt. Ze worden verdacht van het stelen van tienduizend kunststof kratten in Friesland.

De eigenaar van een loods in Beetgum merkte 's ochtends vroeg dat de kratten met statiegeld weg waren. Op camerabeelden was te zien dat de kratten in een bestelbus van een verhuurbedrijf werden geladen, meldt de Leeuwarder Courant.

Op basis van de beelden werd achterhaald om welk verhuurbedrijf het ging. In Dordrecht werden toen vier mannen betrapt bij het overladen van de buit. In totaal zijn zeven mannen opgepakt. De andere verdachten komen uit Den Bosch.