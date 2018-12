Deel dit artikel:













Busje met zeven inzittenden belandt op de kant Foto: MediaTV

Een busje met zeven mensen erin is op de Carnissebaan in Barendrecht op z'n kant terechtgekomen. Volgens ooggetuigen is één inzittende overgebracht naar het ziekenhuis.

Vijf van de inzittenden zijn door de brandweer uit het busje gehaald. Het ongeluk gebeurde op de rotonde van de Kilweg met de Carnissebaan. Volgens de politie zijn de inzittenden mensen met een beperking. Bij het ongeval waren geen andere weggebruikers betrokken.