Mannen bevrijden inzittenden met beperking uit gekanteld busje

Twee mannen hebben donderdagmorgen een heldenrol vervuld bij een verkeersongeluk in Barendrecht. Ze bevrijdden de zes inzittenden uit een bus die was gekanteld op de rotonde van de Kilweg.

Christopher Schroevers was met Martin Crul onderweg voor hun werk als autoruitreparateurs. ''Toen we bij de rotonde aankwamen, zagen we plots de bus liggen. Er stond niemand naast'', vertelt Schroevers.

De mannen parkeerden hun bus naast de gekantelde bus naast de rotonde, die iedereen wel kent van de route naar de Ikea. ''De assen van de bus draaiden nog. Vanuit de bus hoorden we geschreeuw.''

Schroevers en Crul besloten vervolgens de achterruit van de bus van de stichting IJsselmonde Oost in te tikken. ''Zo liep niemand het risico om door rondvliegend glas te worden geraakt'', legt Schroevers uit.

Van de chauffeuse kregen ze de sleutel, zodat de achterklep ook kon worden geopend. ''We hebben één van de mensen zelfs uit de gordel moeten snijden.''

De zes inzittenden waren mensen met een beperking. Eén van hen kwam met zijn wang tegen de zijruit van de bus en klaagde over een pijnlijke kaak. Hij en de chauffeuse zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek het letsel mee te vallen.

De stichting IJsselmonde Oost heeft vervangend vervoer en personeel naar Barendrecht gestuurd om de cliënten en de chauffeuse op te halen. Ook is een bloemetje als dank naar de redders gestuurd.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.