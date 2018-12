Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kunsthal trekt in jubileumjaar recordaantal bezoekers

De Kunsthal in Rotterdam stevent in haar jubileumjaar af op 415 duizend bezoekers in een jaar tijd. In het vijfentwintigjarige bestaan is dat een record.

Tot nu toe stond het hoogste bezoekersaantal op 334 duizend bezoekers in 1998. In vergelijking met 2017, toen de Kunsthal 239.645 bezoekers trok, kreeg de Kunsthal in 2018 meer dan 175 duizend bezoekers meer over de vloer. Directeur Emily Ansenk is blij met de cijfers. "Dit is een fantastisch jaar! Mede dankzij de vele betrokken partners, kunstenaars, bruikleengevers en bezoekers hebben we dit prachtige resultaat kunnen behalen." De hoge bezoekcijfers zijn volgens de instelling te danken aan vele hoogtepunten in 2018. Ansenk: "In grote getale omarmde ons publiek de tentoonstellingen ‘Hyperrealisme Sculptuur’ en ‘Viktor&Rolf: Fashion Artists 25 Years’. Andere succesvolle pareltjes waren onder meer de tentoonstellingen over Dick Bruna en Hugo Claus."

Lees ook: Viktor&Rolf-tentoonstelling in Kunsthal trok al meer dan 120 duizend bezoekers

Lees ook: Bezoekersrecord voor hyperrealistische beelden in Kunsthal