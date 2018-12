Oud-Beijerlanders starten petitie tegen 'blokkendoos'

Bewoners van Oud-Beijerland zijn een petitie gestart tegen de bouwplannen voor een uitbreiding van het Oude Raadhuis in het dorp. Het historische gebouw in het centrum wordt verbouwd, vooral de moderne uitbouw valt niet bij iedereen in goede aarde.

In het monumentale pand uit 1622 aan de Waterstal moeten de bibliotheek, de VVV en de Historische Vereniging komen. Daar is extra ruimte voor nodig en daarom komt er aan de achterkant een uitbouw.

Die uitbouw wordt door een aantal bewoners een 'blokkendoos' genoemd. "Als geboren en getogen Oud-Beijerlanders met een achtergrond in de (Steden)Bouwkunde maken we ons zorgen over enkele bouwplannen in de gemeente", schrijven de petitiestarters. "Het ontwerp voor de aanbouw aan het Oude Raadhuis is voor ons de spreekwoordelijke druppel."

Positief advies

De opstellers van de petitie noemen de aanbouw 'totaal misplaatst'. De welstandscommissie heeft een positief advies gegeven over het ontwerp. Die onafhankelijke commissie beoordeelt of het uiterlijk van een gebouw past in de omgeving.

De petitie is donderdag begin van de middag al 180 keer ondertekend. Het doel van de starters is om 500 handtekeningen te verzamelen.