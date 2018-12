Drenthe, Vriends en Rayhi weer inzetbaar bij Sparta

Sparta-trainer Henk Fraser kan vrijdag in de thuiswedstrijd tegen Almere City weer beschikken over Royston Drenthe, Bart Vriends en Mohamed Rayhi. Het belangrijke drietal keert terug na een periode van blessureleed, waarin Sparta de nodige punten liet liggen.

"Die jongens hebben wel een bepaald niveau, waardoor je op de training al merkt dat we heel blij zijn met hun terugkeer", begint Fraser. "Of ze alledrie gaan starten moeten we nog even bekijken, maar zoals het er nu naar uit ziet kunnen we in ieder geval een beroep op ze doen."

"Ik heb een zware maand achter de rug", vertelt Royston Drenthe, die afgelopen drie wedstrijden aan de kant stond. "Fysiek waren de trainingen zwaar voor mijn hamstrings. De fysio's binnen Sparta ben ik erg dankbaar, omdat ik nu al terug ben van een scheur van 2,8 centimeter in mijn hamstring. Deze week heb ik weer 150% mee kunnen trainen met de groep en ik voel me goed."

Verdediger Bart Vriends stond langer aan de kant met eveneens een hamstringblessure, maar is vrijdag ook weer inzetbaar. "Ik was er klaar mee, een blessure gooit altijd roet in het eten. Ik ben blij dat ik nu mijn energie weer lekker kwijt kan op het veld", aldus Vriends.

Bekijk hierboven de volledige interviews met Henk Fraser, Royston Drenthe en Bart Vriends. Hierin wordt ook teruggeblikt op de recente resultaten van Sparta en vooruitgekeken naar de wedstrijd tegen Almere City van vrijdag.