KFC ontruimd om leeggespoten bus pepperspray De KFC in Spijkenisse

De prikkelende lucht die er zaterdagavond voor zorgde dat de vestiging van KFC aan de Sportlaan in Spijkenisse werd ontruimd, is veroorzaakt door een leeggespoten bus pepperspray. De politie is inmiddels een onderzoek gestart.

Een dag na de ontruiming vonden medewerkers van KFC een lege bus pepperspray in de 'kids corner' op de eerste verdieping van het restaurant. De spuitbus is overgedragen aan de politie. Tijdens het onderzoek van de hulpdiensten op zaterdag werd nog geen oorzaak van de prikkende lucht gevonden. Er zijn ook camerabeelden bekeken. Ook die worden aan de politie gegeven. KFC doet aangifte van het voorval.