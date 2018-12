88-jarige vrouw 7000 euro lichter na babbeltruc

Een 88-jarige vrouw is voor bijna 7000 euro bestolen. Dat gebeurt nadat twee vrouwen aan de deur eten aanbieden. Dat lijkt een mooie geste maar het is een onderdeel van een babbeltruc.

Bekijk de video:

Op 23 mei wordt er bij een 88-jarige bewoonster van de Brussestraat in Rotterdam aangebeld. Er staan twee vrouwen voor de deur. Ze hebben iets lekkers meegenomen voor de vrouw. De vrouw laat ze binnen en dat had ze beter niet kunnen doen. Zeer waarschijnlijk laten ze de deur bewust op een kier staan, om een handlanger binnen te laten. Die steelt de pinpassen van de vrouw.

Met de gestolen passen zijn 13 pintransacties gedaan of pogingen daartoe. Onder meer op de Stadhoudersweg, de Lusthofstraat en de Goudsesingel in Rotterdam. Er wordt in totaal 6550 euro van haar rekening gehaald.

Wie zijn deze vrouwen?

U kunt bellen met de politie Rotterdam via 0800-6070. Meld Misdaad Anoniem kan ook: 0800-7000.