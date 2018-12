Pakketbezorger tijdens pauze in been gestoken

Een pakketbezorger pauzeert even tijdens zijn ronde in Ridderkerk. Hij wordt plotseling van achteren aangevallen. Hij verdedigt zich, maar tegen een tweede overvaller is hij niet opgewassen.

Bekijk de video:

Op dinsdag 9 oktober stopt een pakketbezorger van GLS bij de manege aan de Pruimendijk in Ridderkerk. Het is kwart voor twee. Hij stapt zijn bus uit om een sigaretje te roken. Plotseling wordt hij van achteren vastgepakt. Hij kijkt om en ziet een onbekende man. Hij reageert in een reflex en trekt de man over zijn schouder op de grond. Hij wil daarna naar zijn bus lopen, maar dan ziet hij een tweede overvaller. Die steekt hem in zijn been. Daarna vluchten de twee berovers weg.

Het is een opmerkelijke beroving: midden op een dijk voor een manege in Ridderkerk. En uiteindelijk ook een mislukte beroving, want de twee mannen hebben geen buit.

Verdachte 1 is een man met een normaal postuur en een getinte huidskleur. Hij heeft dunne lippen en een dunne neus. Hij is tussen de 17 en 25 jaar oud en ongeveer 1 meter 78 lang. Hij droeg een zwarte baseballcap en een zwart shirt met lange mouwen.

Verdachte 2 is ook een man met een normaal postuur en een lichtgetinte huidskleur. Ook hij is tussen de 17 en 25 jaar oud. Deze man droeg een pet of een muts.

Wie weet waar de berovers vandaan kwamen? Of wie heeft eerder iets opvallends gezien rondom de manege aan de Pruimendijk in Ridderkerk?

U kunt bellen met de politie Rotterdam via 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.