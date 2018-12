Rotterdamse politiek botst opnieuw in Pietendiscussie

Van een verbod in de APV op het verkleden als Zwarte Piet tot een verbod op demonstraties bij de Sinterklaasintocht. De tegenstellingen in de Rotterdamse gemeenteraad werden donderdag weer duidelijk in het Pietendebat. Middenpartijen vragen om een dialoog.

NIDA-raadslid Buyukcifci wil dat de gemeente geen subsidie meer geeft aan een Sinterklaasintocht waar nog Zwarte Pieten aanwezig zijn. “Alleen subsidie voor een Sinterklaasfeest”, zegt Buyukcifci.

Wethouder Wijbenga wil hier niet in meegaan. “Wij geven alleen indirecte subsidies, via gebiedscommissies aan intochten. We laten de invulling van die intocht aan de mensen zelf.”

Verbod Zwarte Piet

DENK ging verder dan NIDA en wil dat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt opgenomen dat het verkleden als Zwarte Piet verboden wordt en dus niemand meer in Rotterdam als klassieke Zwarte Piet op straat mag lopen. “Deze racistische karikatuur, met oorsprong het slavernijverleden raakt mensen diep in het hart en moet worden verboden”, vindt raadslid Van Baarle.

“Dit is belachelijk”, reageerde Wijbenga. “U roept precies de escalatie op die we niet willen. Wees nou eens mild, dit past niet bij een ontspannen samenleving.”

Demonstratieverbod

Leefbaar-raadslid Hoogwerf wil dat demonstraties bij de Sinterklaasintocht worden verboden. Ze haalde daarbij foto’s van de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet aan. Daarop is te zien dat de voorman van KOZP op belagers afloopt en ook confrontatie zoekt. “Deze motie is buiten de wet”, oordeelde Aboutaleb.

De VVD wil demonstraties langs de route van de Sinterklaasintocht toestaan, maar dan op plaatsen waar weinig kinderen zijn.

Na een fel begin van het debat, waarin Buyukcifci de raad opriep ‘aan de juiste kant van de geschiedenis te staan’, vroegen raadsleden Arsieni (D66) en Vonk (CU-SGP) om verbinding. “De nuance wordt totaal uit het midden gezogen. De discussie over Zwarte Pieten is grimmig, hoe zorgen we ervoor dat die grimmigheid afneemt”, vroeg Arsieni zich af.

Erasmus

Wijbenga sloot zich hierbij aan met een spreuk van filosoof Erasmus: Het redelijke en het goede komt uit het midden. “Deze discussie moet gaan met mildheid en begrip, dat mis ik in dit debat.”

Ook vindt de wethouder dat de gemeente niet moet voorschrijven hoe de traditie van Sinterklaas er uit ziet: “Wij zijn geen moraalpolitie, wij voeren de wet uit. De wet zegt niets over Zwarte Piet.”

De ChristenUnie maakte deze verbinding praktisch door de hele gemeenteraad chocoladeletters uit te delen. Ieder raadslid kreeg een ‘verkeerde letter’ die hij of zij kon ruilen met iemand van een andere partij, om zo het gesprek te zoeken.

Dialoog

De moties van DENK, NIDA en Leefbaar lijken geen meerderheid te halen. Ook de VVD-motie blijft waarschijnlijk steken op een minderheid.

Een motie van PvdA, D66 en SP die oproept om een dialoog te faciliteren over de toekomst van Zwarte Piet, lijkt wel een meerderheid te halen. De partijen willen dat de gemeente een dialoog faciliteert over de toekomst van het Sinterklaasfeest.

Over twee weken stemt de gemeenteraad over de voorstellen.