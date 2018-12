Deel dit artikel:













Dirk van der Borg waarnemend burgemeester Molenlanden De nieuwe waarnemend burgemeester van Molenlanden Dirk van der Borg

Dirk van der Borg wordt per 1 januari 2019 de waarnemend burgemeester van Molenlanden. De huidige burgemeester van Molenwaard neemt de taken waar, zolang er nog geen burgemeester is in de nieuwe gemeente die voortkomt uit de fusie met Giessenlanden.

Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, Jaap Smit, heeft na overleg met de fractievoorzitters besloten Van der Borg aan te stellen om op de winkel te passen. In de loop van 2019 wordt gestart met de zoektocht naar een definitieve burgemeester. De 63-jarige Dirk van der Borg is van CDA-huize en heeft al veel bestuurlijke ervaring. Vanaf 2006 was hij burgemeester van de gemeente Graafstroom en later waarnemend burgemeester van Molenwaard. De benoeming tot burgemeester van Molenwaard werd in september 2013 definitief toen Graafstroom aan die gemeente werd toegevoegd.