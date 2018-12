Deel dit artikel:













Zoon toont werk Otto Dicke in Dordrechts Museum Henk Dicke bij de expositie over het werk van zijn vader Otto Dicke Otto Dicke 0 aquarel van zijn vrouw Werk uit Japan Zicht op de Grote kerk in Dordt

Hij weet niet eens hoeveel het er zijn. "Tellen is onbegonnen werk, een paar duizend, denk ik." Henk Dicke heeft het over de tekeningen, illustraties, cartoons en ander werk van zijn in 1984 overleden vader Otto Dicke. Uit het werk heeft hij een expositie samengesteld.

Vanaf zondag is de tentoonstelling van Dordts bekendste tekenaar te zien. Honderd jaar na zijn geboorte. "Natuurlijk ben ik daar trots op", zegt de 70-jarige Henk Dicke. In een klein kamertje bewaart hij de collectie, waarvan een deel eindelijk 'uit de kast' komt. Otto Dicke werd landelijk bekend door tekeningen van het oer-Hollandse landschap. De roem bezorgde hem ook ander werk. Zo illustreerde hij een krantenstrip van leeftijdgenoot Kees Buddingh' en werkte hij voor bedrijven in onder meer Japan. "Kijk, op dit papiertje heeft hij zijn reis getekend. Met alle tussenstops. Duurde destijds twee dagen. Japan heeft mijn vader enorm geïnspireerd. Een totaal andere cultuur. Van wat hij daar maakte is in het museum ook het één en ander te zien." Ook de persoonlijke noot ontbreekt niet in de tentoonstelling. "Een tekening van oma, op haar sterfbed", wijst Henk Dicke aan; "en daar een aquarel uit 1949. Van mijn moeder vermoed ik. Nou ja, ik weet het eigenlijk wel zeker. Dit vind ik zo mooi, echt een topstuk."



Dicke tekende ook veel Dordtse stadsgezichten, onder meer van dingen die gesloopt werden. "Dat stoorde hem enorm. Hij schreef daarover ook brieven aan de gemeenteraad. Waar zijn jullie nou mee bezig...?" Een kritische ereburger? "Ja, dat kun je wel zeggen ja." Na de officiële opening, op zaterdagmiddag, is het werk van Otto Dicke vanaf zondag 9 december voor iedereen te zien in het Dordrechts Museum.