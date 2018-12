Volg Feyenoord - VVV-Venlo bij RTV Rijnmond

Nadat een maand geleden het licht uitviel in De Kuip, wordt deze donderdagavond Feyenoord - VVV-Venlo ingehaald. Het duel begint om 20.00 uur, en via alle kanalen van RTV Rijnmond hoef je geen moment van de wedstrijd te missen.

Om 19.00 uur begint de uitzending van Radio Rijnmond Sport, waarin de wedstrijd volledig live te volgen is met commentaar van Sinclair Bischop en Dennis van Eersel. Bovendien is er om 19.15 uur een extra tv-uitzending van Sportclub Rijnmond, waarin presentator Frank Stout met (on)bekende Feyenoord-supporters vooruitblikt op de wedstrijd tegen de bezoekers uit Limburg.