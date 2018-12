Wethouder Kasmi volgende week naar Zuiderlokaal

De Rotterdamse wethouder Said Kasmi van Onderwijs gaat volgende week dinsdag op bezoek bij huiswerkklas Zuiderlokaal. Het initiatief van Louisa Boulkhrif helpt zo’n 550 leerlingen met taal en rekenen, maar de huiswerkklas heeft geld tekort en hoopt op steun van de gemeente.

Kasmi liet weten dat het bezoek al lang gepland stond. “Ik ga kijken wat het Zuiderlokaal nodig heeft. Daarnaast wil ik breed in de stad kijken wat we kunnen doen aan ondersteuning van huiswerkbegeleiding. Los van dit sympathieke initiatief.”



De dag erna spreekt de gemeenteraad in commissie over de huiswerkklassen. Dan komen ook de initiatiefnemers van Zuiderlokaal inspreken bij de gemeenteraad.

Zuiderlokaal kreeg eerder steun van CityLab010. Nu het initiatief zo groot geworden is, komt het voortbestaan in gevaar. De leerlingen betalen 1 euro per avond, terwijl begeleiders wel betaald worden.